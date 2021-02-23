RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

ЄС готує нові персональні санкції через ситуацію в Білорусі, - Боррель

Автор: Инна Собора

Європейський союз готується розширити санкційний список з іменами представників Білорусі, відповідальних за репресії проти громадянського суспільства. Зараз у списку ЄС 84 фізичних осіб і сім підприємств.

Про це повідомляє DW.

Так, верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що влада Білорусі продовжують і посилюють переслідування громадян країни, у той час як ЄС "підтримує легітимне прагнення народу Білорусі до демократії".

"Ми готові піти далі (в питанні санкцій, - ред.). І ми зробимо це. Робочі групи в Раді ЄС займаються цим", - додав Боррель.

Розповісти подробиці підготовки нових санкцій щодо Білорусі Боррель відмовився. Разом з тим він підкреслив, що Євросоюз підтримує білоруський народ і буде карати тих, хто відмовляє громадянам цієї країни в основоположних політичних правах.

Нагадаємо, в середині грудня Європейський союз затвердив третій пакет санкцій проти режиму Лукашенка в Білорусі.

Пізніше Міністерство закордонних справ Білорусі заявило, що підготувало відповідні санкції проти ЄС.

У той же час в Україні вважають, що вводити або приєднуватися до економічних санкцій проти Білорусі недоцільно.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України БілорусьСанкції
Читайте також
Зустріч Путіна та Лукашенка в Сочі закінчилася
Україна різко відреагувала на репресії проти журналістів у Білорусі
Прогноз погоди