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ЄС готує подальші санкції проти Росії, але не проти енергосектора

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Брюссель, Субота 02 квітня 2022 11:33
ЄС готує подальші санкції проти Росії, але не проти енергосектора Фото: єврокомісар з економічних питань Паоло Джентілоні (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Європейський союз працює над подальшими санкціями щодо Росії. Однак ці додаткові заходи не вплинуть на енергетичний сектор, заявив єврокомісар з економічних питань Паоло Джентілоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За його словами, блок з 27 країн зіткнеться з уповільненням зростання, викликаним війною Росії проти України, але не з рецесією, додав він, заявивши, що прогноз зростання в 4% занадто оптимістичний, і ЄС його не досягне.

Зазначимо, ЄС ввів жорсткі санкції проти Росії після вторгнення в Україну, проте ембарго на російські нафту і газ так і не було схвалено.

Раніше член Експертної Ради Уряду Німеччини з економічного розвитку Вероніка Грімм заявила, що Німеччина повинна негайно ввести ембарго на російський газ, незважаючи на витрати. Вона впевнена, що головне зараз - обрізати джерело валюти для Кремля.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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