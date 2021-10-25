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ЄС цього тижня знову залишить Україну в "зеленому списку", - журналіст

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Україна, Понеділок 25 жовтня 2021 20:05
ЄС цього тижня знову залишить Україну в "зеленому списку", - журналіст Фото: Україна залишиться в "зеленому" списку ЄС (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Європейський союз не планує поки виключати Україну з "зеленого" списку третіх країн. У цьому списку країни, для громадян яких країнам ЄС рекомендовано відкрити кордони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брюссельського журналіста Рікарда Йозвяка.

За словами журналіста, наразі не звучало пропозицій прибрати Україну з "зеленого" списку, однак він не виключає, що до кінця тижня це може змінитися.

"Виглядає так, наче Україна залишиться в європейському списку рекомендованих для подорожей третіх країн і цього тижня. Але ситуацію потрібно відстежувати, тому нова пропозиція може з'явитися до кінця цього тижня", - повідомив він.

Нагадаємо, минулого тижня журналіст Рікард Йозвяк заявив, що Україну планують виключити з "зеленого" списку через погіршення ситуації з коронавірусом. Однак після перегляду списку, Україна в ньому залишилася.

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