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ЄС цього тижня може вилучити Україну з переліку "COVID-безпечних" країн: що це значить

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Брюссель, Понеділок 18 жовтня 2021 20:00
ЄС цього тижня може вилучити Україну з переліку "COVID-безпечних" країн: що це значить Фото: кордони ЄС можуть закрити для українців (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Євросоюз цього тижня планує виключити Україну з переліку безпечних для подорожей країн. Це означає, що для українців кордони країн ЄС можуть знову закритися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брюссельського журналіста Рікарда Йозвяка.

"Цього тижня Україна буде видалена зі списку третіх країн, подорожі з яких рекомендує дозволяти ЄС. Вона була додана в середині липня, але сплеск недавніх випадків COVID-19 означає, що країна більше не буде потрапляти в цей список", - розповів журналіст на сторінці у Twitter.

Навіщо цей список

ЄС щотижня оновлює "зелений" список країн, де позитивна ситуація з коронавірусом. Державам ЄС рекомендують відкрити кордони для подорожуючих з країн, які у "зеленому" списку. Однак, якщо країна вибуває з "зеленого" списку, тоді члена ЄС рекомендують заборонити в'їзд громадянам цих країн.

Наразі список виглядає так:

  • Австралія,
  • Бахрейн,
  • Канада,
  • Чилі,
  • Йорданія,
  • Кувейт,
  • Нова Зеландія,
  • Катар,
  • Руанда,
  • Саудівська Аравія,
  • Сінгапур,
  • Південна Корея,
  • Україна,
  • Об'єднані Арабські Емірати,
  • Уругвай,
  • Китай, за умови підтвердження взаємності.

Однак члени Євросоюзу самі вирішують, які обмеження для тих чи інших країн встановлювати. Тому ті країни ЄС, які вже пропускають українців, можуть не закрити свої кордони, якщо так вирішать.

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