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ЕС "очень близок" к заказу боеприпасов для Украины, - представитель Евросоюза

Фото: ЕС может скоро закупить боеприпасы для Украины (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Европейский Союз вскоре примет решение об использовании первого миллиарда евро из финансового пакета, выделенного для совместного заказа на производство артиллерийских боеприпасов для срочной доставки в Украину.

Об этом сообщил неназванный официальный представитель ЕС, передает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ .

По словам представителя, европейские страны уже договорились о содействии доставке боеприпасов для Украины из складов европейских армий, а также совместном заказе на производство 155-мм снарядов, на которые поступил запрос из Украины.

"Это тот пункт, который обсуждается сейчас. Создается впечатление, что решение очень близко. Мы все хотим помочь Украине, и это часть нашей военной помощи. Решение по второму "треку" будет принято очень быстро, вероятно, в течение нескольких следующих дней" , – сказал он.

Официальный представитель ЕС также отметил, что третьим путем являются долгосрочные планы и инвестиции в развитие возможностей европейской оборонной промышленности.

Напомним, что глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю следует поспособствовать завершению обсуждений по второму траншу в 1 млрд евро на закупку боеприпасов для Украины.

А 20 марта страны-члены ЕС согласовали план, согласно которому Украине пообещали передать 1 млн. снарядов в год . Совет ЕС уже утвердил выделение денег на это .

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