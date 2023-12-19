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ЕС разрешил Словакии экспортировать в Чехию российские нефтепродукты

Вторник 19 декабря 2023 19:37
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ЕС разрешил Словакии экспортировать в Чехию российские нефтепродукты Архивное фото: ЕС разрешил Словакии экспортировать в Чехию российские нефтепродукты (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Европейский союз разрешил Словакии еще один год экспортировать топливо, произведенное из российской нефти, в Чехию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Единственный в стране нефтеперерабатывающий завод Slovnaft, принадлежащий венгерской компании MOL, стремится сократить использование российской нефти. НПЗ заявляет, что ему для этого нужно больше времени.

"Хотя ЕС ввел санкции в отношении российской нефти, в некоторых странах есть исключения", - пишет издание.

Исключение, позволяющее Чешской Республике импортировать сырую нефть российского происхождения, закончилось 5 декабря. Продление действия этого исключения до 5 декабря 2024 года было частью поправок, одобренных в рамках 12-го пакета санкций ЕС против России.

Словакия обратилась за продлением. Без этого Slovnaft потеряла бы возможность экспортировать нефть своему соседу и сможет производить продукцию только для внутреннего рынка.

12-й пакет санкций ЕС против России

Вчера Европейский союз ввел в действие новый, 12-й пакет санкции против страны-агрессора России.

В него попали белорусские и российские военные и чиновники, способствовавшие войне в Украине и захвату территорий. Там также оказались предприятия оборонной сферы и "частные военные компании".

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