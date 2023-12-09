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В ЕС достигли предварительного соглашения по запрету на импорт российского сжиженного газа

Фото: в ЕС достигли предварительного соглашения о запрете импорта сжиженного газа из РФ и Белоруссии (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

В Европейском Союзе достигли предварительного политического соглашения о газовом регулировании, позволяющем странам-членам запрещать импорт сжиженного газа из России и Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Совета ЕС.

Европейский парламент и Совет ЕС 8 декабря достигли соглашения по постановлению, которое устанавливает общие правила внутреннего рынка для возобновляемых и природных газов и водорода. Цель закона – облегчить проникновение в энергетическую систему возобновляемых и низкоуглеродистых газов, в частности водорода и биометана.

Регламент будет содержать положения, позволяющие государствам-членам ЕС вводить ограничения на поставки природного газа, включая сжиженный природный газ из России или Беларуси, с целью защиты основных интересов безопасности стран или Евросоюза.

"Это соглашение принесет много преимуществ потребителям и нашей планете. Это сократит наше использование ископаемого топлива и снизит нашу зависимость от импорта ископаемого топлива. Это позволит перейти на возобновляемые источники энергии и усилить безопасность поставок. И что важно, это защитит потребителей", - заявила министр. по экологическим преобразованиям и демографическим проблемам Испании Тереза Рибера Родригез.

Российский газ в Европе

Хотя блок из 27 членов постепенно снизил свою зависимость от российских энергоносителей после вторжения в Украину в феврале 2022 года, он по-прежнему получает около десятой части поставок газа, включая поставки СПГ. Некоторые государства-члены, включая Австрию и Венгрию, по-прежнему сильно зависят от поставок из России.

Несмотря на войну, Украина позволяет российскому газу проходить через свою территорию в такие страны, как Австрия, Словакия, Италия и Венгрия. Текущий объем транзита составляет 42 млн. кубометров в сутки.

При этом Украина не планирует продлевать транзитный контракт с "Газпромом", который скачивается в декабре 2024 года.

"Газпром" прекратил публикацию данных о поставках газа в Европу. Однако расчеты показывают, что объемы в 2023 году упали более чем вдвое.

 

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