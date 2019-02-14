В ЄС досягли угоди щодо реформи авторського права

Рішення ще має бути схвалено представниками усіх країн-членів ЄС і Європарламентом

Представители Совета ЕС, Еврокомиссии, а также Европарламента достигли соглашения по реформе авторского права в Евросоюзе. Об этом сообщает РБК-Укриана со ссылкой на DW.

Так, реформа предполагает, что СМИ должны получать вознаграждение, если их материалы повторно использовались агрегаторами или социальными сетями, например Google или Facebook.

Также вознаграждение будет положено и владельцам прав или создателям контента, если их песни или видеоролики распространяются через онлайн-порталы. Эта статья реформы затронет в первую очередь YouTube.

Отметим, для вступления в силу решение, принятое в среду, должно быть еще одобрено представителями всех стран-членов Европейского Союза и Европарламентом.

Как сообщается, реформа, суть которой заключается в модернизации авторского права в эпоху цифровых технологий, обсуждается в Евросоюзе с 2016 года. Крупные интернет-компании, в том числе Google и Wikipedia, высказывались против некоторых статей реформы.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины 25 января 2018 года в рамках заседания одобрил два законопроекта по защите прав интеллектуальной собственности.