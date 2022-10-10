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ЕС поможет Украине подготовиться к предстоящей зиме

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Брюссель, Понедельник 10 октября 2022 22:33
ЕС поможет Украине подготовиться к предстоящей зиме Фото: глава Евросовета Шарль Мишель (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Евросоюз продолжит оказывать Украине военную поддержку, а также поможет стране подготовиться к предстоящей зиме.

Об этом заявил глава Европейского совета Шарль Мишель, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пресс-службу.

"Евросоюз по-прежнему твердо привержен поддержке Украины в политическом, финансовом, военном и гуманитарном аспектах, а также в плане ее восстановления и удовлетворения потребностей в ходе подготовки к зиме", - заявил Мишель.

Глава Евросовета также осудил атаки на Киев и другие города Украины.

"Я напоминаю о твердой приверженности Евросовета ответственности: виновные будут привлечены к ответственности", - добавил он.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Россия, сегодня, 10 октября, прибегла к самому масштабному ракетному удару по Украине. Всего было выпущено более 80 ракет. Около половины были сбиты силами ПВО.

По словам премьера Дениса Шмыгаля, десятки ракет попали в объекты энергетической инфраструктуры в 11 областях Украины и в Киеве. Для их восстановления необходимо несколько дней.

В результате атак оккупантов погибли по меньшей мере 12 человек, более 80 - получили ранения.

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