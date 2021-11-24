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ЄС повинен протидіяти цьому: прем'єр Польщі обговорив з Макроном "особливу російську зброю"

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Середа 24 листопада 2021 15:08
ЄС повинен протидіяти цьому: прем'єр Польщі обговорив з Макроном "особливу російську зброю" Фото: прем'єр-міністр Польщі (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Під час зустрічі прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького та президента Франції Емманюеля Макрона, сторони порушили низку важливих питань. Серед них була "особлива зброя" Російської Федерації.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на PAP.

Під час зустрічі Моравецький заявив про занепокоєння через міграційну кризу на кордоні з Білоруссю, яка також є східним кордоном НАТО та ЄС та подякував членів Союзу за підтримку.

"І, що важливо, президент (Макрон -ред.) кілька разів наголошував, що у нас дуже схожий погляд на ці ризики та явища, що відбуваються навколо нас", - відзначив прем’єр.

Також Моравецький порушив питання накопичення російських військ на сході України та газової кризи, яка призвела до збільшення ціни на газ в усій Європі.

Водночас прем’єр підкреслив, що у Російської Федерації є "особлива зброя" - пропагандистські хакерські атаки й кіберзлочинність.

"Усі ці дії мають отримати одну відповідь - ця відповідь є солідарним підходом усього ЄС", - зауважив Моравецький.

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