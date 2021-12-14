ЄС домовився розширити блок, - журналіст

Європейський союз домовився про розширення блоку. Найближчим часом до нього увійдуть Північна Македонія та Албанія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Брюссельського журналіста Рікарда Йозвяка в Twitter .

"Білий дим! У нас є висновки про розширення ЄС - на відміну від минулого року! Північна Македонія та Албанія", - написав він.

Нагадаємо, раніше колишній канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що Албанія і Північна Македонія виконали всі умови для початку переговорів про членство в ЄС, однак Болгарія наклала вето.

Крім того, лідери ЄС прийняли підсумкову декларацію, в якій підтримали європейську перспективу Албанії, Боснії і Герцеговини, Сербії, Чорногорії, Північної Македонії та Косово.