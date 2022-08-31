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У ЄС домовилися призупинити спрощений візовий режим з Росією, - Боррель

Фото: Жозеп Боррель, голова дипломатії Євросоюзу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Глави МЗС країн Євросоюзу досягли політичної домовленості щодо призупинення спрощеного візового режиму з Росією на тлі війни проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на верховного представника ЄС із зовнішньої політики Жозепа Борреля в Twitter.

За його словами, зараз спостерігається значне збільшення перетину кордону Росії з сусідніми державами і це стає загрозою для безпеки.

"Тому сьогодні ми домовилися з міністрами закордонних справ ЄС про повне припинення дії Угоди про спрощення візового режиму між ЄС і Росією", - заявив Боррель.

Варто зауважити, що в разі затвердження таких обмежень туристичні шенгенські візи росіянам не видавати перестануть. Але процес їх отримання буде довше, країни будуть частіше відмовляти в них, а сама віза буде дорожче майже в два рази, оскільки розмір збору піднімуть з 35 до 80 євро.

Нагадаємо, раніше глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявляв, що ЄС не буде вводити повну заборону на видачу віз для росіян, оскільки з цього питання немає єдиної думки.

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