У ЄС домовилися призупинити спрощений візовий режим з Росією, - Боррель

За його словами, зараз спостерігається значне збільшення перетину кордону Росії з сусідніми державами і це стає загрозою для безпеки.

"Тому сьогодні ми домовилися з міністрами закордонних справ ЄС про повне припинення дії Угоди про спрощення візового режиму між ЄС і Росією", - заявив Боррель.

Варто зауважити, що в разі затвердження таких обмежень туристичні шенгенські візи росіянам не видавати перестануть. Але процес їх отримання буде довше, країни будуть частіше відмовляти в них, а сама віза буде дорожче майже в два рази, оскільки розмір збору піднімуть з 35 до 80 євро.