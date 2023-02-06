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ЕС в десятом пакете санкций закроет "лазейки" для России, - Politico

Фото: ЕС собирается закрыть России "лазейки" в санкциях (flick com libereurope)
Автор: Наталья Юрченко

Европейский союз в десятом пакете санкций против России не будет вводить новые ограничения. Но Брюссель хочет закрыть "лазейки" для обхода в уже принятых санкциях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Издание, ссылаясь на дипломатов, заявляет, что с точки зрения экономических санкций следующие ограничения будут "не настоящим пакетом", а скорее дополнением уже принятых ограничений.

Как именно будет работать этот механизм, источники издания не уточнили.

Также Politico отмечает, что страны ЕС в ближайшее время обсудят создание специального трибунала для преследования российских чиновников, обвиняемых в военных преступлениях.

Кроме того, на повестке время конфискация замороженных российских активов и их передача Украине. Пока в ЕС по этому вопросу нет единого мнения.

Напомним, ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что новый пакет санкций против РФ подразумевает ограничения на 10 млрд евро. Он коснется российских технологий.

При этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что проект десятого пакета санкций ЕС против России пока недостаточно силен.

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