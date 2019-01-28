ЄС в четвер обговорить ситуацію у Венесуелі

Євросоюз очікує якнайшвидшого початку політичного процесу по підготовці до президентських виборів в країні

Главы МИД стран Евросоюза обсудят 31 января ситуацию в Венесуэле в ходе неформальной встречи в Бухаресте. Об сообщила официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич, передает РБК-Украина, ссылаясь на Anadolu.

Косьянчич подчеркнула, что нынешняя ситуация в Венесуэле неприемлема. Она добавила, что Евросоюз ожидает скорейшего начала политического процесса по подготовке к президентским выборам в стране.

Напомним, президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал Европейские страны отказаться от ультиматума с призывом провести новые выборы в стране в течение восьми дней. По его словам, Евросоюз совершает ошибку относительно Венесуэлы.

Также США запрашивали заседание Совбеза ООН по ситуации в Венесуэле.

До этого министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино заявил, что оппозиция делает переворот и пытается узурпировать власть в стране.

РБК-Украина писало, что в ночь на 23 января лидер оппозиции и глава парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя президентом страны. Его поддержали США и Канада и ряд стран Латинской Америки. В противовес этому на сторону Николаса Мадуро, котрый недавно вновь стал президентом страны, встали Куба и Боливия, а также Россия, Турция и Китай.