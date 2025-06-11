ЕС ждет тяжелая битва для принятия 18 пакета санкций против РФ: при чем здесь Трамп

ЕС сталкивается с тяжелой борьбой за принятие 18-го пакета санкций против России. Этот пакет - один из самых мощных за все время полномасштабной войны в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
Пакет, который представили в ЕС, включает запрет на использование газопроводов "Северный поток", снижение установленной странами G7 предельной цены на нефть с 60 до 45 долларов, а также запрет на импорт продуктов переработки из российской сырой нефти, произведенных в третьих странах.
Financial Times отмечает, что этот пакет, вероятно, является самым мощным после первых санкций, введенных в начале войны. Но его принятие требует поддержки всех 27 стран ЕС и, скорее всего, президента США Дональда Трампа.
Венгрия и Словакия заявили, что выступают против новых санкций. Однако другие страны говорят, что слышали уже это раньше, а Будапешт и Братислава в конце концов соглашаются.
Однако Трамп - это другое дело. Чиновники ЕС стремились ввести новые санкции перед предстоящим саммитом G7, который начнется 15 июня.
Как пишет издание, таким образом Брюссель хочет нарастить импульс и убедить Белый дом усилить давление на Кремль, чтобы принудить к переговорам. Поэтому снижение мировых цен на нефть стало бы дополнительным стимулом.
Министр финансов США Скотт Бессент скептически отнесся к росту цен на нефть, когда этот вопрос обсуждался на саммите министров финансов G7 в прошлом месяце. Но чиновники отмечают, что окончательное решение принимает только один человек, имея в виду Трампа.
Издание считает, что ограничения против "Северного потока" должны быть одобрены странами ЕС. Однако предложение по продуктам нефтепереработки может вызвать сопротивление, в частности со стороны Индии и Турции, которые до сих пор покупают российскую сырую нефть и продают ее продукты переработки в ЕС.
"Также чрезвычайно сложно определить, какие продукты переработки были изготовлены из какой сырой нефти, что затрудняет внедрение - даже если эти санкции получат единодушную поддержку", - говорится в материале.
Напомним, что европейские лидеры заявляли о готовности усилить санкции против России, если та откажется от прекращения огня и шагов к миру. Однако до сих пор ограничения не были введены.
На днях Еврокомиссия представила 18-й пакет санкций против России. В его списке уменьшение предельной цены на российскую сырую нефть с 60 до 45 долларов за баррель.
Также президент США Дональд Трамп неоднократно говорил, что рассматривает санкции против России. По его словам, США введут санкции против Кремля "при необходимости".
Президент Владимир Зеленский заявил, что Запад объяснял отказ вводить санкции против России тем, что Украина отказалась от мобилизации граждан в возрасте 18-24 лет.
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