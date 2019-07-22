ЄС не буде ставити візи в російські паспорти кримчанам, видані після анексії

Голова представництва Євросоюзу в Москві Маркус Едерер заявив, що Європейський Союз не має наміру ставити шенгенські візи кримчанам в паспорти, видані Росією після анексії півострова 2014 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

За словами Ердера, існує два способи отримання шенгенської візи жителями Криму.

"Перший - для жителів Криму, які мають проїзні документи, видані там російськими властями в незаконній анексії. Другий спосіб - наступний: багато жителів Криму мають український паспорт або можуть її отримати, оскільки Україна, як і раніше вважає жителів Криму українськими громадянами. І жителі Криму можуть використовувати ці українські небиометрические паспорта", - зазначив він.

Також,

в Україні розглядають можливість введення національних санкцій проти Росії за паспортизацію жителів окупованих частин Донецької та Луганської областей.

Рішення президент РФ Володимира Путіна про спрощення видачі російських паспортів жителям окупованих Донецької та Луганської областей загрожує мінському процесу.