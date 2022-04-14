ЄС буде дивитися на два основні критерії у питанні вступу України: які саме

"Європейська комісія зважатиме на два основні критерії у випадку з Україною: демократія та ринкова економіка. Цей процес прискореної процедури має завершитися до червня. Аналіз триватиме до літа і в червні ми сподіваємося почути оцінку демократії та ринкової економіки від європейських чиновників", - розповів Маасікас.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Україна може отримати статус країни-кандидата на вступ до Європейського союзу вже в червні 2022 року.

Додамо, минулого тижня Єврокомісія передала Україні опитувальник, який є одним з процедурних етапів для отримання статусу кандидата.

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