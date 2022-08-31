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ЄС не визнаватиме паспорти, що видані на окупованих територіях України, - Боррель

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Середа 31 серпня 2022 20:02
ЄС не визнаватиме паспорти, що видані на окупованих територіях України, - Боррель Фото: Жозеп Боррель, голова дипломатії Євросоюзу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Європейський союз не буде визнавати паспорти, які були видані окупаційної владою на тимчасово захоплених територіях України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на верховного представника ЄС із зовнішньої політики Жозепа Борреля на брифінгу.

Таке рішення було узгоджене на зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС.

"Ми домовилися, що паспорти, видані російською владою на окупованих територіях України, не визнаватимуться", - сказав Боррель.

Зазначимо, що росіяни організували видачу паспортів на тимчасово окупованих територіях України.

Радника голови Офісу президента Михайл Подоляк заявив, що російський паспорт сприймається у світі як токсичний та пояснив, чому РФ провалить примусову паспортизацію.

Окрім того, Центр протидії дезінформації повідомляв, що Росія видає українцям документи, що не дають їм таких же прав, що мають росіяни.

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