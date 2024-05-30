ЕС не будет просить Украину продлить транзитный договор с "Газпромом": что известно

Напомним, контракт "Нафтогаза" с "Газпромом" от 2019 года предусматривает транспортировку 40 миллиардов кубометров газа в год. Окончание соглашения усложнит выполнение обязательств, которые "Газпром" все еще имеет перед Австрией, Словакией и Венгрией. Также прекращение транзита усложнит поставки в так называемое Приднестровье, которое полностью зависит от российских поставок.



Ранее РБК-Украина сообщало, что Болгария хочет отсудить у "Газпрома" более 400 млн евро из-за прекращения поставок газа.

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