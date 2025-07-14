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ЕС не хватает стратегических амбиций в отношениях с Украиной, - глава МИД Литвы

Понедельник 14 июля 2025 22:16
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ЕС не хватает стратегических амбиций в отношениях с Украиной, - глава МИД Литвы Фото: министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Европейскому Союзу не хватает стратегических амбиций в отношениях с Украиной. ЕС должен двигаться вперед с экономической интеграцией Киева.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис перед заседанием Совета ЕС по вопросам торговли в Брюсселе.

Как сообщается, основными темами встречи были торговые отношения между Европой и Соединенными Штатами, отношения между ЕС и Китаем, а также соглашение о свободной торговле с Украиной.

После того, как президент США Дональд Трамп объявил, что 1 августа вступит в силу 30-процентный тариф на европейские товары, глава МИД Литвы заявил, что ожидает напряженных переговоров в ближайшие недели, но сохраняет оптимизм.

По словам министра, Литва полностью поддерживает позицию Европейской комиссии в переговорах с США.

"Тарифы никому не выгодны. Мы должны избегать эскалации в отношениях с Соединенными Штатами и искать решения, которые выгодны для обеих сторон. У нас есть много общих вызовов, которые мы можем лучше всего решить вместе с нашим трансатлантическим партнером", - сказал Будрис.

Он подчеркнул, что ЕС всегда выступал за справедливую торговлю, которая основывается на международных правилах и придерживается их. Это должно продолжаться и сейчас.

Оценивая соглашение о свободной торговле с Украиной, глава МИД Литвы заявил, что его начальной версии не хватает амбициозности.

"Европейскому Союзу не хватает стратегических амбиций в отношениях с Украиной. Мы рассматриваем Украину как неотъемлемую часть безопасности и будущего Европы, поэтому мы должны двигаться вперед с экономической интеграцией", - отметил Будрис.

Соглашение о свободной торговле с ЕС

Напомним, недавно в правительстве Украины сообщили о деталях обновленного соглашения о свободной торговле с Европейским Союзом. Обновленную версию соглашения согласовали в начале июля, в ней установлены новые квоты на экспорт украинских товаров в Европу.

Торговый представитель Украины Тарас Качка отметил, что считает результат, которого удалось достичь, довольно хорошим. Из 40 имеющихся квот, по его словам, в целом либерализовано пять, частично - четыре, перекомпоновано - также четыре.

Также Качка привел список видов продукции, для которых размер квот увеличился. Подробнее - в материале РБК-Украина.

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