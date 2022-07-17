RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ЄС більше не може дозволити собі національне вето у зовнішній політиці, - Шольц

Фото: Олаф Шольц, канцлер Німеччини (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц висловився за відмову від принципу одноголосності в зовнішньополітичних рішеннях ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Шольц зазначив, що війна Росії проти України ще більш гостро поставила питання про єдність всередині ЄС і що країни блоку, якщо захочуть, можуть вдаватися до "егоїстичної блокади" спільних рішень.

"Ми просто не можемо дозволити собі і далі зберігати національні вето, наприклад, у зовнішній політиці, якщо хочемо, щоб нас чули у світі, де конкурують великі геополітичні гравці", - підкреслив канцлер.

Він зазначив також, що Німеччина найближчим часом внесе свої пропозиції щодо спільної міграційної політики ЄС, розвитку оборони ЄС, технологічного суверенітету і демократичної стійкості країн блоку.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі закликав ЄС відмовитися від принципу одностайності щодо зовнішньополітичних рішень і підготуватися до змін договору після вторгнення Росії в Україну. Це необхідно для прийняття ефективних заходів проти агресора.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олаф Шольц