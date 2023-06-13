ЕС близок к согласованию плана использования российских активов для восстановления Украины, - CNBC

ЕС подтвердил, что более 200 млрд евро и отдельно 20 млрд евро активов по всему блоку принадлежат российскому центральному банку и российским частным лицам соответственно. Эти активы были заморожены европейскими властями после полномасштабного вторжения России в Украину, чтобы наложить санкции на Кремль за его агрессию.

"У нас были достаточно длительные дискуссии (как использовать эти активы для оплаты реконструкции Украины - ред.), - сказал руководитель специальной группы ЕС по конфискации российских активов Андерс Анлид.

Он надеется, что в скором времени будут выдвинуты идеи о том, как использовать по крайней мере доходы от этих обездвиженных активов.

Отмечается, что вопрос сугубо технический, юридически и политически сложный.

Евросоюз категоричен в том, что Россия должна заплатить за ущерб и боль, которые она причиняет Украине. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен еще в ноябре сообщила, что идея состоит в том, чтобы создать структуру для управления замороженными средствами, инвестировать их, а затем передавать вырученные средства Украине.

Тогда она отметила, что эти средства также должны быть направлены на восстановление, когда война закончится, а санкции с замороженных активов будут сняты.

На данный момент чиновники сосредоточены на первом шаге - использовании поступлений от активов российского центрального банка. По их мнению, это будет простой способ избежать юридических проблем. При этом непонятно, сколько это даст Украине денег и как быстро их получит Киев.

Экономисты сходятся во мнении, что есть вероятность того, что ЕС удастся использовать доходы от активов российского центрального банка законным путем, но существуют более широкие беспокойства относительно того, насколько это действительно поможет Украине.

Джейкоб Киркегор, старший научный сотрудник Института международной экономики Петерсона, считает, что механизм может сработать, однако не изменит ситуацию в финансовом плане.

Восстановление Украины

По подсчетам Всемирного банка, восстановление экономики Украины после вторжения РФ будет стоить 411 млрд долларов. Отметим, что эти данные по состоянию на май, то есть до подрыва россиянами Каховской ГЭС.

Добавим, что в мае США одобрили передачу Украине конфискованных активов российского олигарха Константина Малофеева. Тогдашний генеральный прокурор США Меррик Гарленд заявил, что это был первый перевод конфискованных российских средств, но не последний.

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