ЄС через біженців може виділити сусідам Афганістану 600 млн євро, - FT

Зокрема, пропозиція полягає в тому, щоб запропонувати сусіднім країнам близько 600 млн євро, щоб допомогти їм прийняти афганських біженців, які рятуються від режиму талібів. Це може означати, що Брюссель надасть гроші Пакистану, Узбекистану, Таджикистану та Ірану, незважаючи на те, що останній перебуває під міжнародними санкціями.

За словами віце-президента Європейської комісії Маргарітіса Схінаса, на відміну від кризи 2015 року ЄС ще на ранньому етапі прагне до переговорів з сусідніми з Афганістаном країнами

"Ми будемо працювати ближче до проблеми, щоб афганці могли щось знайти по дорозі, а не віддавати себе в руки контрабандистів", - підкреслив він.

Можливі 600 млн євро стануть частиною пакету допомоги Афганістану в розмірі приблизно 1 млрд євро. Він також включатиме близько 300 млн євро у вигляді прямої гуманітарної допомоги.