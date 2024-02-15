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ЕС не видит необходимости продлевать контракт на транзит российского газа через Украину

Фото: Кадри Симсон (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Европейский Союз не видит необходимости продлевать соглашение о транзите российского газа в Европу через Украину, который заканчивается в конце года.

Об этом заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По ее словам,  анализ ЕС показал, что страны, обслуживаемые транзитным маршрутом газа, в том числе Австрия, Италия и Словакия, смогут получить альтернативные источники поставок.

"Мы не заинтересованы в продлении трехстороннего соглашения о транзите газа с Россией, срок действия которого истекает к концу этого года", - заявил Симсон на заседании комитета парламента ЕС.

Она отметила, что "существуют альтернативные решения для поставок в эти страны, которые все еще получают часть газа по украинскому маршруту".

Без российского газа

Европа почти избавилась от импорта российского газа после того, как Россия сократила поставки газа в Европу после вторжения в Украину в феврале 2022 года.

По данным S&P Global Commodity Insights, Европа получает около 12 млрд кубометров газа в год через Украину. До войны Россия поставляла Европе 155 млрд кубометров газа в год.

Аналитики говорят, что прекращение транзитного соглашения с Украиной может привести к небольшому росту европейских цен на газ, но не поставит под угрозу общую энергетическую безопасность Европы.

Страны ЕС вложили значительные средства в сжиженный природный газ (СПГ) и возобновляемые источники энергии, чтобы заменить поставки из Москвы. Резкое падение спроса на газ также помогло.

Транзитный контракт

В соответствии с пятилетним соглашением о транзите между Москвой и Киевом, подписанном в 2019 году, Россия экспортирует газ в Европу через Украину и платит за использование трубопроводной сети.

Украина неоднократно заявила, что не будет вступать в переговоры с Россией о продлении контракта.

В то же время в Киеве не исключают, что компании стран ЕС сами смогут заказывать транзитные мощности украинской ГТС для российского газа.

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