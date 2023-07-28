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"єРобота": Шмыгаль анонсировал расширение программы

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Украина, Пятница 28 июля 2023 16:26
"єРобота": Шмыгаль анонсировал расширение программы Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (kmu.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Кабинет министров Украины принял решение расширить программу "єРобота".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля на заседании Кабинета министров.

"Программа "єРобота" обладает чрезвычайным потенциалом, а потому правительство будет ее расширять. В частности, мы запустили гранты для создания ветеранского бизнеса", - сказал Шмыгаль.

Также, по его словам, сегодня правительство принимает изменения в порядок предоставления грантов на создание или развитие перерабатывающих предприятий. Они, прежде всего, касаются деоккупированных территорий Украины.

"Мы хотим, чтобы люди возвращались, создавали новые предприятия и рабочие места. Помогаем бизнесу, который продолжает работать в прифронтовых регионах", - подчеркнул премьер.

Для этого правительство вводит следующие изменения: государство будет давать грант в размере не 50%, а 80% стоимости проекта для перерабатывающего предприятия на деоккупированных или прифронтовых территориях. 20% - это софинансирование от самого предпринимателя.

"В то же время принятые сегодня изменения позволят местным властям так же приобщиться к софинансированию проекта перерабатывающего предприятия, расположенного на территории общины. Это важно для общин, потому что это рабочие места, налоги и развитие", - добавил Шмыгаль.

"єРобота"

Напомним, в июле прошлого года в Украине запустили грантовую программу "єРобота". Граждане смогут получить деньги от государства для поддержки бизнеса.

Данный проект создан для расширения малого и среднего бизнеса в Украине, а также для увеличения количества рабочих мест. Заявки на получение грантов можно подать через портал "Дія".

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