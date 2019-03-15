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Ernest запускає новий рейс з Києва до Італії

Новини » Суспільство    15.03.2019 - 15:17
Ernest запускає новий рейс з Києва до Італії
Фото: Ernest Airlines відкриває рейс Київ-Генуя (facebook.com/flyernest)

Новий рейс Київ-Генуя запускають 16 березня

Італійська авіакомпанія Ernest Airlines завтра, 16 березня, запускає новий рейс Київ-Генуя. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook аеропорту "Київ" (Жуляни).

Повідомляється, що перший прямий рейс між Києвом і Генуєю буде виконуватися раз на тиждень з 16 по 30 березня і двічі на тиждень, по вівторках і суботах, починаючи з 2 квітня.

Ernest запускає новий рейс з Києва до Італії

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ernest запускає рейси з Києва до Тирани (Албанія), Рима й Генуї. Відкриття нових напрямків стало можливим після розширення авіапарку літаком A320CEO від Airbus, який розрахований на 180 місць економ-класу.

Відзначимо, напередодні лоукостер Ryanair анонсував новий напрямок з Києва до Польщі. Зокрема, було оголошено про запуск рекордної кількості нових напрямів з Польщі в зимовому сезоні і про відкриття бази в Катовіце. У зв'язку з цим анонсовано запуск рейсів з Катовіце до Києва (аеропорт Бориспіль), а також в Болонью, Бріндізі, Корк, Дортмунд, Катанью, Кельн, Манчестер, Мілан (Бергамо), Осло. На сайті Ryanair вже є можливість забронювати квитки на рейси Катовіце-Київ з 30 жовтня.

 

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