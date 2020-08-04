У Єрмака розповіли, як готують нардепів "Слуги народу" до телеефірів

Нардепів-спікерів від "Слуги народу" до телеефірів готує радник з антикризових комунікацій голови Офісу президента Андрія Єрмака Михайло Подоляк. Сам він таку підготовку називає модерацією.

Про це Подоляк заявив в інтерв'ю "Радіо Свобода".

За його словами, він особисто отримує всю інформацію і напрацьовує тези для нардепів.

"..."темники" їх люблять називати. Ні, насправді це тези, які в короткій формі викладають", - зазначив Подоляк і додав, що розсилає їх по телефону.

Він також розповів, що проводить особисті зустрічі з нардепами на актуальну тему, яка буде обговорюватися в ефірі.

"Вона (людина, - ред.) приходить і каже - та я бачу, у чому в неї є проблема. Що вона розуміє, чого не розуміє, і тоді я намагаюся підказати. Якщо ти бачиш, що людина не потягне обговорення про енергетику, про конфлікт двох олігархів з державою - як ти її відправиш? Щоб що? Щоб вона про собак сказала: продавайте собак і платіть за електроенергію чи там за що там платити треба?", - підкреслив Подоляк.

Він також додав, що готує "всіх" до ефірів, але відмовився називати конкретні імена. Він також заявив, що не працює з Іриною Верещук, яка стала кандидатом на посаду мера Києва.

Подоляк додав, що не працює і з нардепом Миколою Тищенком, оскільки він не є спікером, який коментує "глобальні теми".

Нагадаємо, Подоляк в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що не бачить причин для дострокового припинення повноважень парламенту нинішнього скликання, вважаючи його "явно працездатним".