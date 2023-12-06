Ермак встретился со спецпредставителем США по экономическому восстановлению Украины
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак провел встречу со специальной представительницей США по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
Руководитель ОП отметил, что в Украине рассматривают украино-американскую конференцию оборонных индустрий как начало перспективного и плодотворного сотрудничества между ОПК двух стран.
"Это откроет путь к новому, возрожденному украинскому оборонно-промышленному комплексу, способному удовлетворить наши потребности в военной технике и оружии для победы в войне с Россией", - сказал он.
Ермак подчеркнул, что Украина готова оказать всю необходимую поддержку для работы американских оборонных компаний в нашей стране, создать условия для того, чтобы они начали копродукцию в Украине и с отечественными производителями.
В ходе встречи была отмечена важность страхования рисков инвестиционных проектов в нашей стране.
Кроме того, обсуждалась необходимость усиления системы противовоздушной обороны Украины, что будет способствовать созданию кластеров оборонной и другой промышленности.
Кроме того, Ермак и Прицкер обсудили видение экономического обновления Украины.
Напомним, ранее сообщалось, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак провел телефонный разговор с министром иностранных дел Венгрии Петером Сиярто. Это произошло перед саммитом, на котором лидеры стран ЕС обсудят вступительные переговоры с Украиной.