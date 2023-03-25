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Ермак встретился с главой МИД Литвы: говорили о ситуации на фронте и вступлении Украины в ЕС и НАТО

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Суббота 25 марта 2023 07:57
Ермак встретился с главой МИД Литвы: говорили о ситуации на фронте и вступлении Украины в ЕС и НАТО Фото: Ермак встретился с главой МИД Литвы (president.gov.ua)
Автор: Олег Васкив

Глава Офиса президента Андрей Ермак 24 марта провел встречу с министром иностранных дел Литвы Габриелюсом Ландсбергисом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОП.

Украинский чиновник выразил благодарность литовской стороне за эффективную многоформатную помощь Украине с самого начала полномасштабной агрессии России.

"Украинцы это очень ценят. Мы настоящие друзья. И наша победа в этой войне будет общей победой", - подчеркнул Ермак.

Руководитель ОП ознакомил Ландсбергиса с развитием ситуации на фронте и рассказал: "Война продолжается, и есть много вызовов. Однако мы должны победить. Готовим новые операции. Ситуация тяжелая, но мы держим наши позиции".

Отдельно была отмечена чрезвычайная важность дальнейшей военно-технической помощи со стороны Литвы, включая:

  • подготовку украинских военнослужащих;
  • оказание содействия в ремонте техники для нужд ВСУ;
  • реабилитациб и лечение раненых бойцов

Также была констатирована общность подходов о необходимости полного снятия ограничений в поставке Украине всех типов современного оружия.

Кроме того, стороны отметили важность начала до конца 2023 года переговоров о вступлении Украины в ЕС и настроенности нашего государства на активную работу для достижения прогресса на пути к будущему членству в НАТО.

Напомним, Ландсбергис убежден, что саммит НАТО в Вильнюсе позволит добиться прогресса не только в практической поддержке Украины, но и в приближении ее членства в Альянсе.

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Литва Андрей Ермак
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