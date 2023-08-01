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Ермак созвонился с советником премьера Индии по нацбезопасности: о чем говорили

Новина українською →
Украина, Вторник 01 августа 2023 15:17
Ермак созвонился с советником премьера Индии по нацбезопасности: о чем говорили Фото: глава Офиса президента Украины Андрей Ермак (president.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником по национальной безопасности премьер-министра Индии Аджитом Кумаром Довалом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента.

Так, Ермак объяснил позицию Украины по восстановлению устойчивого и справедливого мира на основе уважения к Уставу ООН и международному праву, основываясь на формуле мира президента Владимира Зеленского.

В частности, он также отметил, что Украина интенсифицирует работу по имплементации украинской Формулы мира и подготовке к проведению в этом году Глобального саммита мира. Он отметил, что украинская сторона активно работает над привлечением как можно более широкого круга лидеров ведущих стран Глобального Юга.

Андрей Ермак обратил внимание на то, что Украина всегда готова вести равноправный диалог со всеми странами, которые уважают независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

Ермак и советник премьер-министра Индии договорились продолжать конструктивный диалог, в частности, в контексте нынешнего председательства Индии в G20.

Отметим, что Ермак не впервые созванивается с советником индийского премьера. Например, подобный телефонный разговор состоялся и 25 января.

Украинская формула мира

Ранее президент Владимир Зеленский инициировал "формулу мира", чтобы остановить войну в Украине. Она включает в себя 10 пунктов, связанных с обеспечением безопасности в Украине в связи с военными действиями. А именно:

  1. радиационная и ядерная безопасность (выход РФ с территории ЗАЭС, отказ от ядерных угроз);
  2. продовольственная безопасность (расширение зерновой инициативы);
  3. энергетическая безопасность;
  4. освобождение всех пленных и депортированных (освобождение по формуле "всех на всех");
  5. выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности и мирового порядка;
  6. выведение российских войск и прекращение боевых действий;
  7. справедливость;
  8. экоцид, потребность немедленной защиты природы;
  9. недопущение эскалации;
  10. фиксация окончания войны.

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Индия Андрей Ермак
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