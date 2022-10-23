ua ru
Вс, 23 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Ермак о призыве G7 к России по ЗАЭС: пещерные люди понимают только язык силы

Новина українською →
Воскресенье 23 октября 2022 17:25
Ермак о призыве G7 к России по ЗАЭС: пещерные люди понимают только язык силы Фото: Андрей Ермак, руководитель Офиса президента (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Призыв "Большой семерки" к России вернуть контроль над Запорожской АЭС Украине является важным, но пещерные люди могут понять только язык силы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака в Telegram.

"G7 призвала Россию немедленно вернуть Украине полный контроль над Запорожской атомной электростанцией и вывести из нее свой персонал и войска. Это важно, но пещерные люди понимают исключительно язык силы. Эта война доказывает, что враг отступает под давлением ВСУ, его экономика разрушается благодаря системным санкциям", - отметил Ермак.

По его словам, сейчас необходимо проявлять большую решительность для того, чтобы "коллективно добить врага", поскольку с террористами другие методы не работают.

Напомним, ранее стало известно, что страны "Большой семерки" официально призвали Россию вывести свои войска с территории ЗАЭС и передать станцию под контроль Украины, а также вернуть всех похищенных сотрудников.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская АЭС G7 Андрей Ермак Офис президента Война России против Украины
NEWS
Оккупанты покинули Чаривное и Чкалово. Что происходит в Херсонской области и изменится ли карта
Оккупанты покинули Чаривное и Чкалово. Что происходит в Херсонской области и изменится ли карта
DAILY
Андрей "Дюк" Понар: Война затянется надолго, но россияне так и останутся в изоляции
Юлия Акимовакорреспондент Андрей "Дюк" Понар: Война затянется надолго, но россияне так и останутся в изоляции