Ермак о призыве G7 к России по ЗАЭС: пещерные люди понимают только язык силы

Призыв "Большой семерки" к России вернуть контроль над Запорожской АЭС Украине является важным, но пещерные люди могут понять только язык силы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака в Telegram .

"G7 призвала Россию немедленно вернуть Украине полный контроль над Запорожской атомной электростанцией и вывести из нее свой персонал и войска. Это важно, но пещерные люди понимают исключительно язык силы. Эта война доказывает, что враг отступает под давлением ВСУ, его экономика разрушается благодаря системным санкциям", - отметил Ермак.

По его словам, сейчас необходимо проявлять большую решительность для того, чтобы "коллективно добить врага", поскольку с террористами другие методы не работают.