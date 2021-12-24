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Єрмак про вихід із "Мінська": які закони приймати Раді, не справа Росії

Автор: Наталія Гурковська

Незважаючи на те, що голова МЗС Росії Сергій Лавров пригрозив розірванням мінських домовленостей, у разі ухвалення Україною закону про перехідний період Київ не збирається виходити з "Мінська".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю голови Офісу президента Андрія Єрмака для видання "Фокус".

"Які закони приймати парламенту України, не справа Росії. Ми не збираємось на сьогодні виходити з Мінська, тому не реагуємо на постійні маніпуляції навколо цього питання. У нас чітка позиція. На базі мінських угод ми пропонуємо шляхи вирішення", - каже він.

Також Єрмак спростував судження про те, що Росії достатньо показати зброю на кордоні, і всі починають говорити з Путіним частіше, ніж із Зеленським.

"З президентом України розмовляють точно не рідше, ніж з лідером РФ. Це позитивно впливає на процеси, що відбуваються, тому що під час цього спілкування відстоюються інтереси нашої держави", - підкреслив Єрмак.

Як повідомлялось, голова Офісу президента України Андрій Єрмак цього тижня проведе переговори з заступником голови адміністрації президента Росії Дмитром Козаком. Сторони обговорять, що відбувається в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу.

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Андрій Єрмак