Єрмак зустрівся із головним дослідником "Голокосту від куль"

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак провів зустріч із президентом гуманітарної організації "Яхад - ін Унум", отцем Патріком Дебуа.
Про це повідомили на офіційному сайті президента.
Зокрема, Єрмак подякував за діяльність святого отця у сфері дослідження Голокосту та за те, що в період пандемії відвідав Україну для участі у заходах, пов’язаних з Бабиним Яром.
За його словами, для президента Володимира Зеленського цей проект є надзвичайно важливим як нагадування, що подібна трагедія ніколи не має повторитися.
Окрім цього, керівник Офісу президента запросив Дебуа приєднатися до роботи над вшануванням пам'яті Голокосту в Україні.
"Для України є дуже важливою ваша участь у діяльності з увічнення пам'яті Голокосту, який ви досліджуєте, та Бабиного Яру як символу "Голокосту від куль". Запрошуємо вас долучитися до нашої роботи", - додав Андрій Єрмак.
Нагадаємо, французький римо-католицький священник Патрік Дебуа є засновником міжнародної гуманітарної організації "Яхад-Ін Унум", яка з 2004-го року займається виявленням та дослідженням місць поховань жертв Голокосту на території колишнього Радянського Союзу.
На думку українського історика, кандидата історичних наук Василя Расевича, Патрік Дебуа став головним ініціатором відродження пам’яті про жертв Голокосту на теренах Східної Європи.
Отець Патрік Дебуа є автором книги "Голокост від куль", яку написав за результатами багаторічних експедицій Україною.
У своїй роботі, він уперше задокументував убивство 1,5 мільйона євреїв в Україні під час Другої світової війни, базуючись на документах воєнного часу, інтерв’ю з місцевими жителями та сучасної криміналістичної практики.