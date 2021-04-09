Єрмак зустрівся із головним дослідником "Голокосту від куль"

Зокрема, Єрмак подякував за діяльність святого отця у сфері дослідження Голокосту та за те, що в період пандемії відвідав Україну для участі у заходах, пов’язаних з Бабиним Яром.

За його словами, для президента Володимира Зеленського цей проект є надзвичайно важливим як нагадування, що подібна трагедія ніколи не має повторитися.

Окрім цього, керівник Офісу президента запросив Дебуа приєднатися до роботи над вшануванням пам'яті Голокосту в Україні.

"Для України є дуже важливою ваша участь у діяльності з увічнення пам'яті Голокосту, який ви досліджуєте, та Бабиного Яру як символу "Голокосту від куль". Запрошуємо вас долучитися до нашої роботи", - додав Андрій Єрмак.