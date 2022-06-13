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Єрмак: посилення ЗСУ важким озброєнням - головна тема перемовин із союзниками

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Понеділок 13 червня 2022 15:03
Єрмак: посилення ЗСУ важким озброєнням - головна тема перемовин із союзниками Фото: Андрій Єрмак (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Посилення Збройних сил важким озброєнням - тема, яку представники України обговорюють на зустрічах із західними союзниками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

"Війна з Росією - це боротьба нації за існування. Для нас не існує варіанту поразки. Посилення ЗСУ важким озброєнням - головна тема, яку ми обговорюємо на зустрічах з Ентоні Блінкеном та Ллойдом Остіном, Борисом Джонсоном, Беном Воллесом та іншими союзниками. Ми плануємо тактичні кроки, щоб нівелювати перевагу росіян в техніці", - написав він.

Керівник ОП запевнив, що український силовий блок працює разом з "антипутінською" коаліцією над єдиною метою - перемогти Росію.

Як повідомлялося, у Брюсселі 15 червня відбудеться третє засідання "Контактної групи з питань оборони України" на чолі з Міністром оборони США Ллойдом Остіном.

23 травня відбулася друга зустріч групи підтримки України на рівні глав оборонних відомств понад 40 країн у форматі, що був започаткований 26 квітня 2022 року на авіабазі Рамштайн (Німеччина). Такий інструмент з надання військової допомоги Україні був створений з ініціативи США.

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Збройні сили України Андрій Єрмак
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