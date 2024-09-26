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Ермак и Сибига встретились с главой МИД Китая, обсудили контакт на "высшем уровне"

Фото: Андрей Сибига, глава Министерства иностранных дел и его китайский коллега Ван (mfa.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Андрей Сибига и руководитель Офиса президента (ОП) Андрей Ермак встретились с министром иностранных дел Китая Ван И. Говорили о дальнейших контактах на "высшем уровне".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Украины, которое цитирует главу ведомства.

Как отметил Сибига, во время встречи он поблагодарил Пекин за поддержку суверенитета, а также территориальной целостности Украины. В частности, подняли вопрос дальнейших шагов в развитии двусторонних отношений и торговли между странами. 

 

Фото: Андрей Сибига, глава Министерства иностранных дел и его китайский коллега Ван (mfa.gov.ua)

"Поблагодарили Китай за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Сосредоточились на дальнейших шагах на пути развития двусторонних отношений и торговли. Обсудили планы относительно дальнейших контактов на высшем уровне", - рассказал глава МИД Украины. 

Позиция Китая по отношению к Украине

С начала полномасштабного вторжения Китай рассказывает о своей якобы нейтральной позиции относительно войны в Украине. В то же время Пекин продолжает углублять экономические связи с Москвой.

В частности, Пекин обвиняют в том, что он продолжает поставлять Российской Федерации (РФ) товары двойного значения, которые могут быть использованы в производстве оружия.

 Как отмечала премьер-министр Дании Метте Фредериксен, страна-террорист Россия не имела бы возможности так долго вести полномасштабную войну против Украины без помощи Китая, в связи с чем Пекин должен понести ответственность за поддержку агрессора

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