Ермак и Сибига встретились с главой МИД Китая, обсудили контакт на "высшем уровне"

Как отметил Сибига, во время встречи он поблагодарил Пекин за поддержку суверенитета, а также территориальной целостности Украины. В частности, подняли вопрос дальнейших шагов в развитии двусторонних отношений и торговли между странами.

Фото: Андрей Сибига, глава Министерства иностранных дел и его китайский коллега Ван (mfa.gov.ua)

"Поблагодарили Китай за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Сосредоточились на дальнейших шагах на пути развития двусторонних отношений и торговли. Обсудили планы относительно дальнейших контактов на высшем уровне", - рассказал глава МИД Украины.

Позиция Китая по отношению к Украине

С начала полномасштабного вторжения Китай рассказывает о своей якобы нейтральной позиции относительно войны в Украине. В то же время Пекин продолжает углублять экономические связи с Москвой.

В частности, Пекин обвиняют в том, что он продолжает поставлять Российской Федерации (РФ) товары двойного значения, которые могут быть использованы в производстве оружия.

Как отмечала премьер-министр Дании Метте Фредериксен, страна-террорист Россия не имела бы возможности так долго вести полномасштабную войну против Украины без помощи Китая, в связи с чем Пекин должен понести ответственность за поддержку агрессора.