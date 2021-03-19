ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Єрмак створює єдиний фронт із США проти впливу Кремля, - експерт

Новость на русском → Київ, П'ятниця 19 березня 2021 09:44
Єрмак створює єдиний фронт із США проти впливу Кремля, - експерт Фото: Андрій Єрмак (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Останні кадрові призначення, ініційовані главою Офісу резидента Андрієм Єрмаком, дозволили посилити взаємодію з США в питанні протистояння Росії.

Про це заявив політичний експерт Сергій Биков в Facebook.

За його словами, Україна отримала важливий сигнал від Вашингтону: розвідка США не визнала причетність влади України до втручання в американські вибори, а президент Джо Байден відкрито назвав президента РФ Володимира Путіна "вбивцею" і звинуватив того в спробах впливати на виборчі процеси.

"Для Банкової відкритий коридор можливостей - нейтралітет у позиції американських виборів спрацював. Офіс президента кадрово посилює міжнародний напрямок. Оксану Маркарову відправлено послом України в США, заступником в ОП взято Ігоря Брусило. Маркарова повинна працювати з демократичним лобі в США, а Брусило змістовно готувати візити президента, наповнюючи їх змістом. Ці кадрові рішення були тактичними ходами Андрія Єрмака, який відповідає за міжнародку. Посилення роботи на американському напрямі безпосередньо впливає на важливий аспект дій Офісу президента", - заявив експерт.

На його думку, наразі готується розмова радників голів країн Нормандського формату. Росія намагається заблокувати бесіду, відтягуючи її з метою не допустити зустрічі, яку Україна хоче провести вже навесні.

Своєю чергою, Єрмак активно займається підготовкою даної зустрічі, посилюючи взаємодію з США, демонструючи Байдену бажання боротися з російським впливом в Україні.

"Очевидно, що Єрмак затіяв багатоходівку зі спробою налагодити предметні відносини з США щодо Росії, посилити тиск на Москву у питанні Криму", - резюмував політконсультант.

Нагадаємо, 17 березня президент США Джозеф Байден назвав російського лідера Володимира Путіна вбивцею і пообіцяв, що Росія відповість за втручання в американські вибори.

Як відомо, народні депутати Олександр Дубинський і Андрій Деркач вже потрапили під санкції США за участь у кампанії, організованою Кремлем.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Російська Федерація Сполучені Штати Америки Андрій Єрмак Офіс президента
NEWS
Локдаун в Києві вводять вже завтра: що важливо знати
Локдаун в Києві вводять вже завтра: що важливо знати
DAILY
Взяли паузу: чому у світі припиняють вакцинацію AstraZeneca і як бути Україні
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Взяли паузу: чому у світі припиняють вакцинацію AstraZeneca і як бути Україні