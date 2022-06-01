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Єрмак: сьогодні ми без перебільшення є щитом Європи

Фото: голова Офісу президента України Андрій Єрмак (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що Україна сьогодні без перебільшення є щитом Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Єрмака на засіданні Комітету закордонних справ та оборони парламенту Ірландії.

"Вже повних три місяці ми чинимо опір одній з найчисленніших армій світу. Ви, я певен у цьому, серед тих європейців, кому не треба пояснювати, чому й навіщо ми це робимо. Ви це просто знаєте. Якщо раптом ні, то ви можете спитати про це в Боно й Еджа з U2. Вони грали в Київському метро, поки на поверхні вили сирени повітряної тривоги. Вони все бачили. І коли Боно говорив, що ми воюємо не лише за свою, а й за вашу свободу, він мав рацію. Це насправді так. Сьогодні ми без перебільшення є щитом Європи", - заявив Єрмак.

Він також додав, що за вісім років світ не зумів зупинити Росію. Не зумів стримати її імперських намірів. Непокаране зло завжди сильнішає, завжди стає амбітнішим.

"Та Україна не скорилася. Вона вже понад три місяці чинить опір. Кремль не може її підкорити. І тому взявся за руйнування. Почав нищити її промисловий та економічний потенціал. Регулярні ракетні та авіаудари, артилерійські обстріли населених пунктів і критичних об’єктів інфраструктури здійснюються саме з цією метою", - додав керівник ОП.

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