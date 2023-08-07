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Ермак о саммите в Саудовской Аравии: Позиция стран-участниц значительно изменилась

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Понедельник 07 августа 2023 00:44
Ермак о саммите в Саудовской Аравии: Позиция стран-участниц значительно изменилась Фото: руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак на саммите в Саудовской Аравии (t.me/ermaka2022)
Автор: Владимир Костырин

На саммите в Джидде (Саудовская Аравия) представители украинской делегации обсудили с участниками переговоров оборону, гарантии безопасности, инвестиции, важность проведения Глобального саммита мира, а также "зерновое соглашение" и сотрудничество с представителями более 30 делегаций.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, передает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал чиновника.

Также в ходе саммита в Саудовской Аравии было проведено много двусторонних встреч по реализации инициированной президентом Украины Владимиром Зеленским "формулы мира" на уровне советников по национальной безопасности и внешней политике.

Так отметил Ермак после мероприятий на саммите, он "в очередной раз осознал, какую важную дипломатическую работу мы сделали всей нашей командой".

По словам руководителя ОП, некоторые стороны значительно изменили свою позицию относительно происходящего в Украине и полномасштабной военной агрессии РФ.

"Сегодня один из партнеров сказал мне: "Вы даже не представляете, какую большую работу вы делаете, потому что представители одной страны всего два месяца назад говорили о войне российскими нарративами. А сейчас они начали понимать, что происходит на самом деле, и после большого количества проделанной вами работы их позиция претерпела большие изменения"", - говорится в публикации.

Ермак также рассказал, как проходил двухдневный саммит:

  • 5 августа прошли двусторонние встречи с главами делегаций США, Саудовской Аравии, Финляндии, Японии, Катара, Франции, ФРГ, Испании, Норвегии, Турции, Польши и Словакии.
  • 6 августа состоялись переговоры с советниками по национальной безопасности и внешней политике лидеров Швеции, ЮАР, Бахрейна, Канады, Италии, Дании, Республики Корея, а также с руководителем кабинета президента Европейской комиссии.

Саммит в Саудовской Аравии 5-6 августа (фото: t.me/ermaka2022)

Саммит в Саудовской Аравии

На двухдневной встрече в Саудовской Аравии, что состоялась на выходных 5-6 августа, главной темой тала украинская "формула мира". О встрече первой сообщила The Wall Street Journal. Позже информацию подтвердили и в Офисе президента.

На саммит были приглашены представители более 40 стран, среди которых Индия, Бразилия, Индонезия, Египет, Мексика и Китай.

Руководитель ОП Андрей Ермак по итогам саммита заявил, что некоторые из представителей имели разные взгляды, однако все страны показали приверженность принципам Устава ООН, международного права и уважения к суверенитету и нерушимости территориальной целостности государств.

По данным Der Spiegel, мирный саммит по Украине в Саудовской Аравии закончился без итогового коммюнике, однако c "позитивными сигналами" от Китая.

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Андрей Ермак Саудовская Аравия
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