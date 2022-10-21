Ермак рассказал о призывах европейских политиков к переговорам с Кремлем

"Это уже не первый раз. С начала войны в феврале нарратив изменился с "Украина должна исчезнуть, чтобы россия могла успокоиться" на "Украина должна сдаться, чтобы Европа могла остаться в тепле". Теперь нарратив стал "Украина должна прекратить освобождение своих территорий, чтобы предотвратить новую мировую войну". Нас это не устраивает", - отметил Ермак.

По его словам, Украина стремится к миру, но на известных мировых условиях.

"Мы неоднократно их озвучивали. Президент Владимир Зеленский сказал просто: наказание за преступление агрессии; защиту "права на жизнь, свободу и... безопасность", восстановление безопасности и территориальной целостности Украины; гарантии безопасности; и решимость мирового сообщества реализовать эту программу", - добавил руководитель ОП.

Он также отметил, что с 2014 года, когда Россия захватила Крым, украинцы слышат призывы к мирному примирению и дипломатии.

"Нам говорят, что пора прекратить кровопролитие, будто мы сами хотим воевать. Нам советуют ставить во главу угла интересы человечества, будто мы угрожаем миру ядерным апокалипсисом", - отметил он.

По его мнению, бывшие и нынешние политики и влиятельные бизнесмены призывают переговоры с Кремлем. Ради мира. Ради мира. Ради человечества. Но не ради Украины и справедливости, заключил Ермак.