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Ермак рассказал о призывах европейских политиков к переговорам с Кремлем

Фото: руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Во время широкомасштабной войны нарративы о мире с Москвой меняли расцветку. Сейчас в тренде призыв: "Украина должна прекратить освобождение своих территорий, чтобы предотвратить новую мировую войну".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака в колонке для Washington Post.

"Это уже не первый раз. С начала войны в феврале нарратив изменился с "Украина должна исчезнуть, чтобы россия могла успокоиться" на "Украина должна сдаться, чтобы Европа могла остаться в тепле". Теперь нарратив стал "Украина должна прекратить освобождение своих территорий, чтобы предотвратить новую мировую войну". Нас это не устраивает", - отметил Ермак.

По его словам, Украина стремится к миру, но на известных мировых условиях.

"Мы неоднократно их озвучивали. Президент Владимир Зеленский сказал просто: наказание за преступление агрессии; защиту "права на жизнь, свободу и... безопасность", восстановление безопасности и территориальной целостности Украины; гарантии безопасности; и решимость мирового сообщества реализовать эту программу", - добавил руководитель ОП.

Он также отметил, что с 2014 года, когда Россия захватила Крым, украинцы слышат призывы к мирному примирению и дипломатии.

"Нам говорят, что пора прекратить кровопролитие, будто мы сами хотим воевать. Нам советуют ставить во главу угла интересы человечества, будто мы угрожаем миру ядерным апокалипсисом", - отметил он.

По его мнению, бывшие и нынешние политики и влиятельные бизнесмены призывают переговоры с Кремлем. Ради мира. Ради мира. Ради человечества. Но не ради Украины и справедливости, заключил Ермак.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин пригрозил странам Запада применить ядерное оружие, отметив, что его заявление не является блефом.

Также мы писали, что в Британии заявили о "серьезных последствиях" для России в случае ее применения ядерного оружия.

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