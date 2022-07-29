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Єрмак розповів, для чого росіяни вдарили по Оленівській колонії

Фото: Андрій Єрмак, глава ОП України (president.gov)
Автор: Євгеній Прокопенко

Мета "оленівського теракту" росіян має кілька складових. Перша - це спроба кинути тінь на ЗСУ, а друга - Росія намагається приховати свідчення про масштаби військових злочинів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави ОП України Андрія Єрмака.

"Оленівка - акт тероризму росіян. Вони завдали по колонії, де утримувались військовополонені українські воїни, бійці "Азову", прицільного удару. А тепер намагаються брехати, звинувачуючи Україну. Особливо цинічно виглядає інформація про те, що жоден з представників колонії не постраждав". - заявив Єрмак.

Він додав, що це далеко не перша провокація російських окупаційних військ з 2014 року. Згадати хоча б збиття MH17, у чому вони також звинувачували Україну.

За словами глави ОП України, мета "оленівського теракту" росіян, який справедливо порівнюють з Катинню, має декілька складових.

Перша - це спроба кинути тінь на ЗСУ та використання західної зброї нашою армією. Не секрет, що Росія найбільше прагне зупинити підтримку союзників України, і постійно робить провокації. Бо українська армія із західною зброєю знищує їх війська з минулого.

"Про цю тактику росіян свідчить й оперативна робота пропагандистів, а також ботоферм у соцмережах, в Твіттері, які розносять вигідні для росіян смисли. Але ми також робимо все, щоб світ дізнався правду. Повірте, світ знатиме, що росія - країна-терорист", - заявив Єрмак.

Друга складова, вважає керівник ОП України, - Росія намагається приховати свідчення про масштаби військових злочинів.

"Терор - це спроба нас зламати, залякати. Але українці давно довели, що відповідь на російський терор буде максимально жорсткою. Саме росіяни вбивають наших людей", - повідомив Андрій Єрмак.

Глава ОП додав, що злочин в Оленівці - це ще один доказ того, що росія має бути визнана країною-спонсором тероризму. Їх брехня буде швидко розкрита і зрозуміла всім.

Нагадаємо, російські окупанти обстріляли колонію в тимчасово окупованій Оленівці (Донецька область), де знаходилися полонені українські бійці.

Прокуратура України розпочала розслідування щодо злочину в Оленівській колонії.

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