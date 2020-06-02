Єрмак розповів, хто представить ОРДЛО на переговорах по Донбасу

Фото: Андрій Єрмак (Віталій Носач/РБК-Україна)

Глава ОП також уточнив, коли можливе проведення виборів на Донбасі

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак уточнив, що до переговорів із врегулювання на сході мають залучити визнані представники громадянського суспільства Донбасу. Він підкреслив, що ці особи мають бути непричетні до військових дій.

Про це він розповів німецькому виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung перед візитом у Берлін.

"Якщо такі представники населення мають бути залучені до переговорного процесу, то вони повинні бути непричетними до військових дій або вбивств наших солдат... Це мають бути визнані представники громадянського суспільства", - зазначив глава ОП і додав, що ці особи не можуть мати нічого спільного з сепаратистськими та терористичними організаціями.

Також Єрмак прокоментував питання місцевих виборів на Донбасі. Він наголосив, що їх проведення можливе лише "після того, як будуть виведені іноземні війська і незаконні збройні формування, і як Україна поверне контроль над своїм кордоном".

Глава ОП зазначив, що лише після цього можна буде думати про вибори там за умови безперешкодної діяльності ЗМІ, політичних партій та міжнародних спостерігачів.

Крім того, за словами Єрмака, переговори в Мінську "практично не були переговорами", а рішення Паризького саміту нормандського формату фактично не виконуються, оскільки чи не кожного дня гинуть українські військові.

Підкреслюється, що на переговорах Тристоронньої контактної групи, що з березня проходять у відеоформаті, до цього часу не узгодили нові пункти розведення.

Глава ОП та очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба прибули з офіційним візитом у Берлін.

Нагадаємо, під час переговорів у Берліні обговорять питання окупованого Криму.

Як писало РБК-Україна, під час цих переговорів обговорюватимуть і ситуацію на Донбасі.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Юлия Струк