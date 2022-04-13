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Єрмак розкрив деталі чергового пакету санкцій проти Росії

Фото: голова Офісу президента Андрій Єрмак (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Черговий пакет санкцій проти Росії включатиме повне ембарго на імпорт російських енергоносіїв. А також нові персональні обмеження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Офісу президента Андрія Єрмака.

За його словами, українські та міжнародні експерти завершують підготовку плану подальших дій, до обговорення залучений і президент Володимир Зеленський.

"Зараз я можу розкрити кілька деталей. Повне ембарго на експорт енергоносіїв, нові персональні санкції, а також їх подальше розширення на банківський сектор РФ", - зазначив Єрмак.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що видобуток нафти в Росії різко скоротився після введення санкцій.

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Андрій ЄрмакСанкції проти Росії