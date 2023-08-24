Ермак о ракетах Taurus от Германии: диалог завершится положительно для Украины

"Я уверен, что Германия положительно решит и этот вопрос (предоставление ракет Taurus - ред.). Я знаю, что действительно сегодня этот диалог происходит, но я думаю, что он завершится положительно для Украины, и мы действительно получим от Германии то, что нам нужно", - заявил он.

По словам Ермака, Украина постоянно ведет переговоры со своими партнерами, и наша принципиальная позиция это самолеты и дальнобойное оружие.

"Оно нам нужно для того, чтобы освобождать нашу территорию. Мы не планируем его использовать против российской территории - это является четкой позицией, которую выражает руководство нашей страны", - отметил руководитель Офиса президента.

Он также добавил, что не всегда эти переговоры приводят к быстрым решениям, поскольку каждый раз решение партнеров о предоставлении Украине каких-то принципиальных позиций сопровождается внутренней процедурой и внутренними консультациями.

Taurus для Украины

Ряд немецких чиновников уже в течение нескольких месяцев призывает к передаче Украине дальнобойных ракет Taurus, которые способны бить по целям на расстоянии до 500 км.

При этом правительство Германии пока не принимает никаких решений по поставкам.

По данным СМИ, канцлер Олаф Шольц хочет модифицировать ракеты, чтобы украинские войска не могли наносить удары по территории России.

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