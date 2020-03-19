Керівник Офісу президента Андрій Єрмак може пройти тест на коронавірус. Про це РБК-Україна повідомило джерело, наближене до керівництва Офісу президента.

Так, співрозмовник агентства наголосив, що наразі не може підтвердити факт, що Єрмак точно буде проходити тест. Проте не виключив, що це можливо в майбутньому.

"Це було б правильно зробити, адже велика кількість людей проходила через приймальну. Звичайно, це можливо. Не виключено, що голова ОП може пройти тест на коронавірус", - повідомило джерело.

Нагадаємо, голові Верховної ради Дмитру Разумкову вже провели тест для діагностики коронавірусу. Джерело РБК-Україна повідомляло, що згідно з тестом у Разумкова не виявили коронавірус.

Як писало РБК-Україна, 18 березня коронавірус діагностували у народного депутата Сергія Шахова. Той запевнив, що знаходиться вдома в самоізоляції, і у нього підвищена температура. Шахов недавно повернувся з-за кордону.

Пізніше президент Володимир Зеленський заявив, що через виявлення коронавируса у народного депутата Сергія Шахова перевірку на COVID-19 пройдуть всі контактні особи. Незважаючи на те, що персональна картка Шахова 17 березня було зареєстрована в системі Верховної ради, самого нардепа в залі засідань не було. Пізніше в парламенті уточнили, що Шахов не голосував на двох позачергових засіданнях ВР 17 березня.

Так, за станом на вечір 18 березня були встановлені 50 осіб, які контактували з народним депутатом Сергієм Шаховим. При цьому, за словами заступника глави МВС Антона Геращенко, робота по виявленню контактних осіб триває.