Ермак провел встречу с послами стран G7 и главой представительства ЕС: о чем говорили

Чиновник проинформировал собеседников о ситуации на фронте и выразил благодарность государствам G7 за одобренные накануне исторические решения о предоставлении Киеву крайне необходимой тяжелой бронетехники.

"В контексте приближения годовщины начала полномасштабной агрессии РФ участники встречи скоординировали совместные действия стран "Большой семерки" и Украины на ближайшую перспективу", - отметили в Офисе президента.

В частности, по словам Ермака, к указанной дате может быть проведена спецсессия Генассамблеи ООН, на которой будет рассматриваться резолюция о поддержке формулы мира, предложенной Владимиром Зеленским во время выступления на саммите G19 в Индонезии.

"Важно, чтобы этот документ был одобрен максимально возможным количеством голосов. Украина рассчитывает на поддержку стран G7 и содействие мобилизации поддержки со стороны других государств", - подчеркнул руководитель ОП.

Стороны также обсудили подготовку к проведению саммита "Большой семерки" и Украины.

Кроме этого, уделили внимание анализу эффективности соблюдения санкционных ограничений, введенных в отношении России, и согласованию дальнейших совместных действий в этом направлении.

Участники встречи обсудили и возможные новые форматы информирования мирового сообщества о последних наработках экспертной группы Ермака-Макфола относительно новых ограничений против РФ.