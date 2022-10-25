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Ермак провел разговор с новоназначенным министром предприятий и производства Италии

Фото: руководитель Офиса президента Андрей Ермак (president gov ua)
Автор: Сергей Новиков

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак провел беседу с новым министром предприятий и производства Итальянской Республики Адольфо Урсо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Офиса президента.

Стороны обсудили широкий круг вопросов украино-итальянского сотрудничества. Особое внимание уделено практическим аспектам поддержки Украины со стороны нового правительства Италии, а также дальнейшим контактам между лидерами двух государств.

Было также отмечено, что как можно скорее установление контактов по линии министров иностранных дел и обороны двух государств важно для координации усилий и укрепления сотрудничества между Украиной и Италией.

Собеседники раздельно обсудили вопросы оборонной помощи в нашей стране со стороны Итальянской Республики. Было договорено об усилении украинско-итальянского экономического взаимодействия, что стало бы мощным сигналом мирового сообщества о важности развития сотрудничества с Украиной даже в условиях продолжающейся российской агрессии.

Андрей Ермак и Адольфо Урсо также согласились с важностью совместного продвижения украинской продукции на европейских и мировых рынках.

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Андрей ЕрмакИталия