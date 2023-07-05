Ермак провел беседу с госсекретарем Ватикана: о чем говорили

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак провел телефонный разговор с Государственным секретарем Святого Престола кардиналом Пьетро Паролином. Стороны обсудили продолжение мирной конференции относительно мира в Украине, после встречи представителей разных стран в Копенгагене.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter руководителя ОП.

"Проинформировал собеседника об усилиях Украины, направленных на достижение мира в Украине", - говорится в публикации.

Так, уточнил Ермак, речь, в частности, идет о консультациях в Копенгагене по ключевым принципам мира на уровне советников по вопросам национальной безопасности и политических советников лидеров ряда стран.

Среди них: Бразилия, Великобритания, Дания, ЕС, Италия, Индия, Канада, Германия, Южная Африка, Саудовская Аравия, США, Турция, Украина, Франция и Япония.

"Эти консультации были продолжены в виде еженедельных встреч с представителями иностранных дипломатических миссий в Киеве", - рассказал руководитель ОП в своем Telegram.

Так, 5 июня состоялась вторая такая встреча. Ее участниками стали послы стран G-7, Представительства ЕС в Украине и главы дипломатических представительств ЮАР, КНР, Дании, Испании, Индии, Южной Кореи, Нидерландов, Индонезии, Австралии, Саудовской Аравии, Мексики, Польши, Турции, Словакии, Чехии, Бразилии, Аргентины и Ватикана в Украине.

Также Ермак добавил, что поблагодарил Паролина за участие в данной встрече в Киеве архиепископа Висвальдаса Кульбокаса, который является апостольским нунцием в Украине и титулярным архиепископом Мартаны.

"Выразил благодарность Пьетро Паролина за готовность содействовать процессу возвращения на родину украинских детей, незаконно депортированных Россией", - рассказал глава ОП.

При этом чиновник отметил, что возвращение граждан Украины входит в 10 пунктов Формулы мира президента Владимира Зеленского.

Миротворческие "инициативы" Ватикана

После начала полномасштабной войны РФ против Украины Папа Римский занял неоднозначную позицию. Он пытался представить себя как миротворца и призывал к миру, при этом ничего не говоря о вине РФ.

В мае Зеленский встречался с Папой Римским и заявил, что Украине не нужны посредники в войне. Вместо этого следует разработать план действий по справедливому миру в Украине.

После этого Папа Римский Франциск поручил Зуппи провести миротворческую миссию, "чтобы попытаться помочь покончить с войной в Украине". Кардинал приехал в Киев, где встретился с президентом. Они обсудили украинскую формулу мира.

Также недавно кардинал Зуппи сообщил, что он работает над механизмом возвращения детей в Украину.