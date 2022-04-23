Єрмак закликав надати Україні реальні гарантії безпеки замість запевнень

Єрмак закликав іноземні країни припинити запевняти без реальних дій. Він також відкинув ідею нового меморандуму після воєнних злочинів РФ у Бучі, Одесі, Маріуполі та інших населених пунктах.

"Україні потрібне реальні гарантії безпеки. Будапешта-2 не буде. Той, хто прагне цього попри Бучу, Одесу, Маріуполь, попри біль інших міст, попри тисячі вбитих, закатованих, зґвалтованих людей, дітей, не має або розуму, або серця", – написав керівник Офісу президента.