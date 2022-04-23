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Єрмак закликав надати Україні реальні гарантії безпеки замість запевнень

Фото: Андрій Єрмак (president.gov.ua)
Автор: Антон Федорців

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак закликав світ надати реальні гарантії безпеки України після серії воєнних злочинів РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter чиновника.

Єрмак закликав іноземні країни припинити запевняти без реальних дій. Він також відкинув ідею нового меморандуму після воєнних злочинів РФ у Бучі, Одесі, Маріуполі та інших населених пунктах.

"Україні потрібне реальні гарантії безпеки. Будапешта-2 не буде. Той, хто прагне цього попри Бучу, Одесу, Маріуполь, попри біль інших міст, попри тисячі вбитих, закатованих, зґвалтованих людей, дітей, не має або розуму, або серця", – написав керівник Офісу президента.

До слова, президент Зеленський назвав головні пункти переговорів із Росією.

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