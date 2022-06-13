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Єрмак закликав ЄС припинити спонсорувати російську військову машину

Фото: Андрій Єрмак (president.gov.ua)
Автор: Артем Горовенко

Росія заробила понад 61 млрд євро на експорті викопного палива за перші 100 днів широкомасштабної війни в Украї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

За його словами, Євросоюз імпортував 61% російського палива на близько 57 млрд євро.

"В той самий час, Україна щодня втрачає людей. Потрібно припинити спонсорувати російську військову машину. Сьомий пакет санкцій, газове ембарго, обмеження проти всіх російських банків та еліт, вторинні санкції - це має бути спільною метою", - закликав Єрмак.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Андрій ЄрмакЕвросоюз