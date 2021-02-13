RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Єрмак: на порядку денному немає питання відставки уряду в Україні

Автор: Артур Родивилов

Питання відставки Кабінету міністрів України не розглядається і не обговорюється. Про це заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Голова Офісу президента дав інтерв'ю телеканалу "Україна".

Популярні новини
На в’їздах у Київ розгорнули 8 теплопунктів, - Кличко 10 лютого 2021
Верховний суд відхилив два позови щодо санкцій проти трьох телеканалів Козака 10 лютого 2021
У ЄС назвали дві умови надання Україні другого траншу в 600 млн євро 10 лютого 2021
МЗС Росії пояснив слова Лаврова про намір розірвати відносини з ЄС 12 лютого 2021
Корупція та вплив олігархів: головне з доповіді Європарламенту щодо України 11 лютого 2021
Підготовка до держзради: Офіс генпрокурора розповів про справи Козака і Медведчука 11 лютого 2021
Зеленський про санкції проти каналів Козака: ми закривали їх канали, а не наші 11 лютого 2021
Лукашенко назвав умови своєї відставки 11 лютого 2021
Росія назвала два питання, від яких залежить врегулювання на Донбасі 11 лютого 2021
Росія розширила санкції проти українських компаній 12 лютого 2021

У той же час він підкреслив, що в уряді "уважно стежать за думкою людей".

"Ми це не обговорюємо. Поки у всякому разі", - заявив Єрмак відповідаючи на питання ведучого про планування оновлення кадрів в Кабінеті міністрів, "враховуючи запит суспільства".

РБК-України писало, що "Слуги народу" не проти провести більше кадрових ротацій в уряді. Але головна перешкода полягає в тому, що не у всіх випадках є відповідний кандидат, здатний зібрати за своє призначення необхідну кількість голосів в залі.

Нагадаємо, 3 лютого перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що в Раді, швидше за все, відбудеться третє голосування за призначення Юрія Вітренка на посаду віце-прем'єр-міністра і міністра енергетики.

Корнієнко підкреслював, що призначити Вітренка силами тільки їхньої фракції не вдасться, потрібно шукати голоси в інших партіях.

Раніше Верховна рада не змогла призначити Вітренка новим міністром енергетики. За нього проголосували лише 204 нардепи при 226 мінімально необхідних. При цьому СН дала всього 177 голосів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Кабінет Міністрів Україниотставка
Читайте також
Уряд України хоче переформатирвоать Меморандум з МВФ
Уряд визначив сім ознак трудових відносин: що це означатиме для неоформлених працівників
Прогноз погоди